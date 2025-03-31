Жителям и гостям Подмосковья назвали правила сбора берёзового сока

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В Подмосковье стартовал сезон сбора берёзового сока, сообщил замначальника отдела экологического просвещения и медиакоммуникаций Мособллеса Комитета лесного хозяйства региона Владимир Захаров. Специалисты предупреждают о соблюдении правил, которые позволят предотвратить вред деревьям.
«Земля оттаяла, и сок пошёл. Берёзовый сок в Московской области по закону можно собирать гражданам для собственных нужд. Но важно знать меру. На одном дереве должно быть не более одной подсочки, а сбор ограничен по объёму тремя литрами. После сбора нужно закрыть рану деревянной пробкой и замазать садовым варом, чтобы предотвратить инфекции и гибель дерева», – сказал Захаров Агентству городских новостей «Москва».Он добавил, что в Московской области разрешён сбор берёзового сока только у деревьев с минимальным диаметром 20 см на уровне груди человека.
«Если собирать сок с более тонких деревьев, это может нанести дереву серьёзный вред. Чем крупнее дерево, тем оно мощнее и тем менее болезненно перенесет потерю какого-то количества сока. Да напор у крупных деревьев больше», – отметил специалист.Как сказал Захаров, можно собирать и кленовый сок. Например, североамериканский сахарный клён – культовое растение для канадцев. В клёнах, которые растут в Подмосковье, не такое количество сахаров, и сок получается более водянистым.
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Лора Луганская