В подмосковных школах прошла тематическая неделя «Математика вокруг нас»

Фото: Министерство образования Московской области
В образовательных учреждениях Московской области состоялась тематическая неделя «Исследовательская лаборатория: Математика вокруг нас», организованная в рамках проекта «Инновационная модель "Эффективная начальная школа"», сообщает Министерство образования Московской области.
Так, во втором «Э» классе школы № 18 в Балашихе прошло математическое состязание, в ходе которого ученики решали задачи в игровой форме. Это сделало процесс увлекательным и помогло детям увидеть математику с новой стороны. Третьеклассники этой же школы подготовили доклады о выдающихся учёных — Софье Ковалевской и Михаиле Ломоносове.
В гимназии «Новое поколение» в Электростали для второклассников провели занятие «Кто любит науки, тот не знает скуки». Дети познакомились с логической настольной игрой «Пентамино», в которой нужно составлять фигуры из 12 элементов по заданному шаблону. Школьники собирали изображения животных и техники, развивая при этом воображение и логическое мышление.
Фото: Министерство образования Московской области
Кроме того, в гимназии «Дмитров» состоялась V Международная обучающая математическая «Олимпиада Петерсон». В ней приняли участие ученики 2–4 классов. Помимо нестандартных задач, школьникам предложили метод разборов по ролям, что позволило им не только проверить знания, но и потренировать командное взаимодействие.
Как отметили в министерстве, тематическая неделя стала возможностью для детей по-новому взглянуть на математику, раскрыть свои способности и повысить интерес к предмету.
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Дайана Хусинова