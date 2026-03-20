В Московской области проведут форум ресурсоснабжающих организаций

Отраслевой форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» состоится в Доме правительства Московской области в Красногорске 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального руководства.





Участие в работе форума примет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, представители федеральных и региональных органов власти, отраслевых компаний, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также эксперты.





«В программе пленарная дискуссия и шесть тематических секций, посвящённых цифровизации и модернизации ЖКХ, внедрению российских технологических решений, повышению надёжности систем жизнеобеспечения и финансовой устойчивости ресурсников», — говорится в сообщении.