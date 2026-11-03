В Московской области проведут онлайн-ярмарку трудоустройства в бюджетной сфере

03 ноября 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Кадровом центре Подмосковья 13 ноября пройдёт «Онлайн-ярмарка трудоустройства 2026. Бюджетная сфера». Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





С полудня до 14 часов соискатели смогут познакомиться с вакансиями государственных и муниципальных учреждений Московской области, узнать условия работы и записаться на собеседование. Всё это можно сделать, не выходя из дома.

«Онлайн-ярмарки трудоустройства стали для Подмосковья эффективным инструментом прямой связи между соискателями и работодателями. Ярмарка позволит жителям познакомиться с вакансиями ведущих государственных и муниципальных учреждений – от больниц и образовательных учреждений до институтов повышения квалификации. Такой формат доступен и молодым специалистам, которые только начинают профессиональный путь, и опытным сотрудникам, рассматривающим новые карьерные возможности», – пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

«Мы проводим онлайн-ярмарки, чтобы жители Подмосковья могли напрямую общаться с работодателями и выбирать подходящие вакансии, не тратя время на поездки. За два часа эфира можно познакомиться с предложениями сразу нескольких организаций, узнать о зарплате, графике и социальных гарантиях. Предыдущие встречи уже принесли результаты: соискатели прошли собеседования, а некоторые нашли новую работу», – рассказала замдиректора Кадрового центра Подмосковья Татьяна Николаева.