В Московской области проведут онлайн-ярмарку вакансий в сфере услуг

19 сентября 2026, 12:30

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Кадровый центр Подмосковья проведёт 24 сентября онлайн-ярмарку трудоустройства в сфере услуг. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Работодатели представят в прямом эфире актуальные вакансии для жителей региона, которые ищут работу или задумываются о новых возможностях для профессионального развития.



Среди работодателей – Мострансавто, РЖД, «Мираторг», «Бэст Прайс», «Деловые Линии», Moscow Country Club и другие компании.

«Работодатели представят вакансии в сфере транспорта, логистики, торговли, производства, гостиничного бизнеса и клиентского сервиса. Среди предложений – водитель автобуса, машинист, инженер, менеджер по работе с клиентами, продавец-кассир, администратор, кладовщик, официант и другие позиции», – отметили в ведомстве.