Подмосковные росгвардейцы участвуют в Едином дне голосования
Сотрудники и военнослужащие подмосковной Росгвардии, а также члены их семей принимают участие в выборах депутатов Госдумы IX созыва и Мособлдумы, которые проходят в регионе 18-20 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Для удобства личного состава, задействованного в охране правопорядка в Подмосковья, предусмотрены все варианты реализации избирательного права. Росгвардейцы голосуют как на стационарных избирательных участках, так и с помощью сервиса дистанционного электронного голосования на портале госуслуг.
Как отметили в ведомстве, участие в волеизъявлении позволяет правоохранителям совмещать выполнение служебно-боевых задач с реализацией главного конституционного права.
Ранее в Избирательной комиссии Московской области сообщали, что явка подмосковных избирателей в первый день голосования составила 24,37%.
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