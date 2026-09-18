Подмосковные росгвардейцы участвуют в Едином дне голосования

18 сентября 2026, 21:32

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники и военнослужащие подмосковной Росгвардии, а также члены их семей принимают участие в выборах депутатов Госдумы IX созыва и Мособлдумы, которые проходят в регионе 18-20 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.