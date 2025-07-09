За полгода в Подмосковье оптимизировали работу около 130 светофоров
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Режим работ 129 светофоров, расположенных в 22 округах Московской области, оптимизировали специалисты регионального Центра безопасности дорожного движения за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«В число эффективных решений вошло изменение режима работы светофора в Раменском округе, где благодаря этому увеличилось время проезда по прямому ходу на Донинском шоссе», — говорится в сообщении.Оптимизация проводится и на пешеходных светофорах: например, на Волоколамском шоссе в Нахабине, Дзержинском шоссе в Котельниках и на улицах Орджоникидзе и Колхозная в Подольске.
Изменения режима переключения светофоров помогают увеличить пропускную способность дорог примерно на 15%.