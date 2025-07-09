За полгода в Подмосковье оптимизировали работу около 130 светофоров

09 июля 2025, 11:36

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Режим работ 129 светофоров, расположенных в 22 округах Московской области, оптимизировали специалисты регионального Центра безопасности дорожного движения за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.







«В число эффективных решений вошло изменение режима работы светофора в Раменском округе, где благодаря этому увеличилось время проезда по прямому ходу на Донинском шоссе», — говорится в сообщении.