В Московской области проверили готовность парков к зиме
В парках Подмосковья провели ежегодную выездную проверку готовности техники, инвентаря и персонала к зимнему сезону. К зиме подготовили 223 парковые территории, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
Этапы подготовки вместе контролировали представители этого ведомства, а также Министерства культуры и туризма и Минспорта Московской области, главы муниципалитетов, представители дирекций парков.
«Зимой парки Подмосковья остаются востребованными у жителей и гостей региона. Задача ‒ обеспечить безопасность и комфорт посетителей. В парках организуют зоны тёплых очагов, фудтраки с горячей едой и напитками, пункты проката. По программе «Парки в лесу» во многих лесопарках оборудуют лыжные трассы. В каждом парке создадим праздничную атмосферу ‒ зажжём иллюминацию, украсим входы, устроим тёплые зоны с кострами, места для фотосессий и обеспечим музыкальное сопровождение», ‒ поделился планами зампред правительства ‒ министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Проверка показала, что в 71 дирекции сформирован достаточный парк уборочной техники. Это тракторы, мини-погрузчики и комбинированные машины. Подготовлены лопаты, скребки, ледорубы и снегоуборщики. Дирекции парков заключили договоры на вывоз снега, определили места для его временного складирования, запаслись противогололёдными материалами. Штат дворников укомплектован с учётом зимних нагрузок. Недочёты, выявленные в ходе проверок, устранят до начала устойчивых холодов.
Для жителей и гостей региона готовится насыщенная событийная программа. В парках откроют почты и резиденции Деда Мороза. Особую атмосферу создадут новогодние ёлки.
Для любителей активного отдыха в парках будут работать спортивные инструкторы. Информация о занятиях будет размещена в течение ноября на портале «Спорт Подмосковья».