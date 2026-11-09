В Московской области проверили готовность парков к зиме

09 ноября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В парках Подмосковья провели ежегодную выездную проверку готовности техники, инвентаря и персонала к зимнему сезону. К зиме подготовили 223 парковые территории, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.





Этапы подготовки вместе контролировали представители этого ведомства, а также Министерства культуры и туризма и Минспорта Московской области, главы муниципалитетов, представители дирекций парков.

«Зимой парки Подмосковья остаются востребованными у жителей и гостей региона. Задача ‒ обеспечить безопасность и комфорт посетителей. В парках организуют зоны тёплых очагов, фудтраки с горячей едой и напитками, пункты проката. По программе «Парки в лесу» во многих лесопарках оборудуют лыжные трассы. В каждом парке создадим праздничную атмосферу ‒ зажжём иллюминацию, украсим входы, устроим тёплые зоны с кострами, места для фотосессий и обеспечим музыкальное сопровождение», ‒ поделился планами зампред правительства ‒ министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.