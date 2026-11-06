В Подмосковье выплатили 44 млн рублей на технические средства реабилитации

06 ноября 2026, 23:05

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области жители с инвалидностью могут оформить выплату для приобретения реабилитационных изделий, которые прописаны в индивидуальной программе реабилитации, но не входят в федеральный перечень. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.





Сумма выплат на эти цели уже превысила 44 миллиона рублей.

«Выплата на приобретение технических средств реабилитации ‒ это возможность для человека с инвалидностью самому выбрать изделие, которое подходит именно ему. Спрос на эту меру стабильно высок. Только в этом году ею воспользовались более 1700 жителей региона. А общая сумма поддержки превысила 44 миллиона рублей», ‒ рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.