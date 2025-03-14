В Московской области реализуется второй модернизации контейнерных площадок

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Подмосковье продолжается второй этап модернизации контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. Работы ведутся администрациями муниципалитетов совместно с региональными операторами под контролем Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.
«Совместно с администрациями муниципалитетов мы прорабатываем те контейнерные площадки, на которых наш ЦУР выявляет больше всего перенакоплений. К июлю планируем минимизировать их число ещё на порядка 900 пунктах. Основная задача – расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По текущим итогам:
- в Кашире обновлено 10 контейнерных площадок, в ближайшее время модернизируют еще 14;
- в Зарайске обустроены шесть новых площадок;
- в Ленинском округе обновлены 33 площадки, на 2025 год запланирована модернизация еще 46;
- в Домодедове завершены работы на 46 площадках, на второй этап отобраны еще 41;
- в Котельниках из пяти запланированных объектов модернизированы два;
- в Дзержинском обновлены шесть площадок, в планах – еще 10.
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Дайана Хусинова