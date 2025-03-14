В Московской области реализуется второй модернизации контейнерных площадок

В Подмосковье продолжается второй этап модернизации контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. Работы ведутся администрациями муниципалитетов совместно с региональными операторами под контролем Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.