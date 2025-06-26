В Московской области реализуют свыше 1,5 тыс. инвестпроектов на 3 трлн рублей
Инвестиционный блок правительства Московской области сопровождает в регионе свыше 1,5 инвестиционных проектов. Их сопровождение осуществляет система АИС «Инвестор», рассказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«На сегодня инвестблок правительства сопровождает реализацию более 1,5 тыс. проектов на территории области. Объём заявленных инвестиций в эти проекты составляет около 3 трлн рублей. Суммарно на предприятиях создадут 404 тыс. рабочих мест», – сказала Зиновьева.Как отметили в министерстве, до конца года планируется реализовать более 450 проектов. Около 1100 инвестпроектов, разрабатываемых в регионе, подразумевает строительство новых предприятий.