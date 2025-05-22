В Московской области росгвардейцы задержали подозреваемого в угрозе убийством

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Щёлковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали 33-летнего жителя, устроившего пьяный дебош в одном из кафе города Фрязино, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
По прибытии на место росгвардейцы установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с администратором заведения. В ходе конфликта он достал нож и начал угрожать женщине расправой.
Правонарушителя оперативно задержали и передали сотрудникам полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Дайана Хусинова