В Московской области с 2012 года посадили более 168 миллионов деревьев

22 апреля 2026, 18:19

В Подмосковье с 2012 года высадили свыше 168 миллионов деревьев. Почти 20 миллионов высадили жители региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.





Леса занимают 42% территории региона. В Подмосковье ведётся системная работа по их сохранению и восстановлению. Активное участие в ней каждый год принимают более миллиона жителей.



Деревья сажают на землях лесного фонда, в парках и скверах. Акции стартовали в 2013 году по инициативе губернатора. Каждую весну с 2021 года проходит акция «Сад Памяти», осенью – «Наш лес. Посади свое дерево» (с 2021 года – «День в лесу. Сохраним лес вместе»). По традиции высадка деревьев в области приурочена и ко Дню работников леса.

Площадки для посадки подбирают специалисты Комитета лесного хозяйства региона.



Всего с 2013 года в акциях приняли участие более 2,8 млн человек. На пощади свыше 9600 гектаров высажено более 19,7 млн деревьев – сосны, ели, дубы, берёзы, липы, клёны, рябины, каштаны, яблони, а также кустарники – сирень, жасмин и другие. Многие жители приезжают на заранее определённые площадки целыми семьями.

«В акциях по посадке леса ежегодно участвуют более миллиона неравнодушных людей, внося личный вклад в развитие лесного хозяйства, сохранение лесов, экологическое благополучие нашей области, чтобы лес радовал не только нас, но и наших детей, внуков. Хочется сказать им отдельные слова благодарности», – подчеркнул председатель Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин.

