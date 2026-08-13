В Московской области с начала года к электросетям подключили 18 котельных
18 котельных в разных подмосковных округах подключили к электросетям с начала года компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Для подключения энергетики построили и реконструировали несколько трансформаторных подстанций и протянули воздушные и кабельные ЛЭП.
«Подготовка к предстоящему отопительному сезону идет по самому ответственному сценарию. Мы целенаправленно усиливаем электроснабжение котельных по всему Подмосковью — от Звенигорода до Шатуры, от Сергиева Посада до Домодедова», — сказал глава Минэнерго Московской области Сергей Воропанов.Он добавил, что особое внимание при подготовке к холодам уделяется переводу котельных с третьей на вторую категорию надежности, при которой у объекта есть два независимых источника питания. Это обеспечит возможность оперативно переподключиться в случае аварии.