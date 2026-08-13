В Московской области с начала года к электросетям подключили 18 котельных

13 августа 2026, 16:05

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

18 котельных в разных подмосковных округах подключили к электросетям с начала года компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.





Для подключения энергетики построили и реконструировали несколько трансформаторных подстанций и протянули воздушные и кабельные ЛЭП.





«Подготовка к предстоящему отопительному сезону идет по самому ответственному сценарию. Мы целенаправленно усиливаем электроснабжение котельных по всему Подмосковью — от Звенигорода до Шатуры, от Сергиева Посада до Домодедова», — сказал глава Минэнерго Московской области Сергей Воропанов.