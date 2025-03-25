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В Московской области с начала года отремонтировали около 200 детских горок

Фото: istockphoto / Prapat Aowsakorn

Фото: istockphoto / Prapat Aowsakorn

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Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает мониторить состояние дворовых территорий и малых архитектурных форм на детских площадках Подмосковья.
С начала года службы, ответственные за содержание дворов провели ремонт 165 игровых горок, из которых:

  • в Красногорске — 28;
  • в Коломне — 14;
  • в Одинцовском районе — 13.
Кроме того, более 700 дефектов по покраске элементов детских площадок и общественных пространств были устранены.

Больше всего работ было выполнено в городских округах:

  • Пушкинский — 96;
  • Ступино — 94;
  • Красногорск — 61.
Сообщить о неисправностях на детских площадках или во дворах можно в территориальные отделы Министерства по ссылке.

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#подмосковье
#ремонт
#детская площадка
#двор
В Раменском арестовали курьера мошенников, заставивших женщину продать квартиру
25 марта 2025, 17:29

Фото: iStock / BCFC

В Раменском задержали курьера мошенников, которые вынудили женщину продать квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«Аферисты звонили местной жительнице с января по февраль этого года, представляясь сотрудниками Ростелекома и банковского надзора. Они сумели убедить свою жертву продать квартиру в городе Раменское. 14 февраля она сняла со счёта 5,6 млн рублей, вырученные за жильё, и передала 20-летнему обвиняемому. Тот выступил в роли курьера», – рассказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. С учетом позиции представителя Раменской городской прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу. Его сообщников сейчас ищут.

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Экспорт подмосковного мороженого вырос на 18,6% в начале года
25 марта 2025, 17:23

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За первые два месяца года экспорт мороженого, произведенного в Подмосковье, вырос на 18,6 % в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этот период региональные предприятия отправили за границу более 599 тонн данной продукции, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Подмосковье – лидер в России по объемам производства мороженого, удерживая 1 место пятый год подряд. У нас на территории работают 8 крупных производителей, продукция которых представлена как в регионах страны, так и за рубежом», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Основными импортерами подмосковного мороженого стали Республика Беларусь, на долю которой пришлось свыше 23% от общего объема поставок, Казахстан — более 16%, Азербайджан — 5,4%. Кроме того, около 2% продукции экспортировано в Армению, более 1% – в Туркмению.

По данным Минсельхоза Подмосковья, в прошлом году объем производства мороженого превысил 108 тысяч тонн, а в этом году запланирован рост выпуска на 4%. На региональные предприятия приходится более 18% мороженого, представленного на российском рынке.

Среди ведущих компаний отрасли — ООО «Иль Мио Мороженко», ООО «Чистая линия», АО «Дмитровский молочный завод», ООО «Фронери Рус», ООО «Богородский хладокомбинат», ООО «ЛАГУНА КОЙЛ», ООО «Эрман» и ООО «Ростагрокомплекс».

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#компании
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В Подмосковье заработала новая мера поддержки для производителей детских товаров
25 марта 2025, 17:13

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные производители детских товаров теперь смогут получить льготный заём под 1% годовых на развитие предприятия. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новая мера поддержка стартовала 25 марта.

«Фонд развития промышленности Московской области расширил перечень предприятий, которые могут получить льготный заём по программе импортозамещения. Предприятия, занятые в сфере производства игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из кожи для детей, смогут получить целевой заём от 50 до 150 млн рублей на семь лет под 1% годовых. Ставка не зависит от размера ключевой ставки ЦБ», – пояснила Зиновьева на пресс-конференции в ТАСС «Конгресс индустрии детских товаров: итоги работы в 2024 году и тренды 2025 года».
По её словам, средства можно будет направить на развитие производства - приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое.

По данным регионального Мининвеста, в Подмосковье в индустрии детских товаров сегодня работают более 150 промышленных предприятий. Многие из них за счёт расширения программы импортозамещения стали потенциальными получателями займов подмосковного ФРП. Подробности о программе «Импортозамещение» и других программах ФРП можно на сайте. Там же можно подать заявку на льготный заём.

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Подмосковные фермеры смогут пройти курс повышения квалификации
25 марта 2025, 17:12

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фермеры и представители аграрной сферы Подмосковья могут пройти дополнительное профессиональное обучение по программе повышения квалификации «Основы эффективного использования земельных ресурсов в фермерском хозяйстве» на базе ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Курс будет проводиться онлайн, длительность — 72 академических часа. Занятие начинаются 8 апреля. В ходе обучения участники освоят методы разработки агротехнических решений для сохранения почвенного плодородия, научатся эффективно использовать земли сельскохозяйственного назначения в условиях К(Ф)Х и подробно ознакомятся с преимуществами ресурсосберегающих технологий обработки почвы.

Программа доступна бесплатно для зарегистрированных фермеров, руководителей и работников органов управления АПК. Информация о том, как подать заявку и какие документы необходимы для регистрации, размещена на сайте.

По завершении курса выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

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В Шатуре стартовала подготовка к весенней посевной кампании
25 марта 2025, 16:58

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В муниципальном округе Шатура прошло заседание Штаба по координации проведения сезонных полевых работ. Оно состоялось в рамках подготовки к весенней посевной кампании, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На совещании собрались представители органов власти, аграрии и специалисты отрасли. Сейчас разрабатывается план-график проведения работ, формируется структура посевных площадей, идёт подготовка семян. В Шатуре приобретают минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы, проверяют готовность технического парка», – отметили в администрации.
Руководителям сельскохозяйственных организаций и главам фермерских хозяйств напомнили, что в весенне-летний пожароопасный период на землях сельскохозяйственного назначения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Помимо этого, обсудили безопасность населения и работников при использовании пестицидов и агрохимикатов в ходе весенне-полевых работ», – отметили на совещании.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Большое внимание в диалоге с аграриями уделили требованиям к проведению техосмотра машинного тракторного парка, а также правилам дорожного движения при использовании сельхозтехники во время проведения полевых работ.

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#сельское хозяйство
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