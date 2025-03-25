В Московской области с начала года отремонтировали около 200 детских горок

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Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает мониторить состояние дворовых территорий и малых архитектурных форм на детских площадках Подмосковья.
С начала года службы, ответственные за содержание дворов провели ремонт 165 игровых горок, из которых:
Больше всего работ было выполнено в городских округах:
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- в Красногорске — 28;
- в Коломне — 14;
- в Одинцовском районе — 13.
Больше всего работ было выполнено в городских округах:
- Пушкинский — 96;
- Ступино — 94;
- Красногорск — 61.
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Дайана Хусинова