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В Подмосковье начали устройство искусственных неровностей на дорогах

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В Подмосковье продолжается обустройство искусственных неровностей на региональных дорогах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты Мосавтодора уже оборудовали 14 таких элементов на восьми участках дорог в Серпухове и Талдомском округе. Всего до конца года планируется установить около 100 искусственных неровностей, выполненных из асфальтобетона и резинокордовых материалов.

«Преимущественно они обустраиваются у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим у образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В частности, новые неровности появились в деревне Верхнее Шахлово городского округа Серпухов. В Талдомском округе они обустроены в деревнях Береговское, Дубровки и Иванцево, на улице 8 Марта в поселке Северный, а также на проезде Ленстроя и улице Октябрьской в Талдоме, вблизи парка «Победа».

В Минтрансе напомнили, что в 2024 году на региональных дорогах было установлено более 150 подобных объектов для повышения безопасности движения.

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В Зарайске впервые пройдет фестиваль искусств «Зарайская весна»
25 марта 2025, 12:16

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

29 марта в Зарайском центральном парке впервые пройдет фестиваль искусств «Зарайская весна». Мероприятие посвящено культурному наследию округа и творчеству современных местных художников, поэтов и музыкантов, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этот день парк превратится в центр искусства для людей всех возрастов. Гостей ждут тематические зоны, посвященные различным видам искусства: архитектуре, литературе, театру, живописи и декоративно-прикладному творчеству.

Кроме того, посетители смогут принять участие в игровой программе «Зарайские забавы», пообщаться на творческих встречах «Виват, театр!» и «Литературная весна», а также создать своими руками тряпичную куклу или изделие из глины.

На протяжении фестиваля будут работать выставки, рассказывающие о достопримечательностях и известных творцах Зарайска. Завершит праздник концерт с участием группы «Балалайка-62» и местных коллективов.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк». Начало в 16:00. (6 )

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#подмосковье
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В Московской области провели около 350 тыс. телемедицинских консультаций
В Московской области провели почти 350 тыс. телемедицинских консультаций с начала года
25 марта 2025, 11:55

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье жители могут воспользоваться телемедицинской консультацией для получения врачебной помощи. Этот сервис доступен взрослым, беременным женщинам и детям, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Удобство телемедицинской консультации заключается в отсутствии необходимости очного посещения поликлиники. В ходе телемедицинской консультации врач контролирует динамику и ход лечения, расшифровывает результаты анализов и исследований или продлевает электронный рецепт на льготное лекарство», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
С начала года в регионе уже провели около 350 тысяч таких онлайн-приемов.

Записаться на консультацию можно несколькими способами: через региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медучреждении, по номеру 122 или во время приема у лечащего врача.

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В подмосковном Лыткарине построят новый жилой дом
25 марта 2025, 11:54

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В подмосковном Лыткарине появится новый 18-этажный жилой дом площадью 18 700 кв. метров. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики компании «Специализированный застройщик "Спортивная-2Б"».
В доме предусмотрено 442 квартиры различных планировок: одно-, двух- и трехкомнатные, а также одно- и двухкомнатные студии. Для удобства жильцов запроектированы хозяйственные кладовые и подземный паркинг на 94 машино-места.

Две секции здания образуют уютный двор с детской площадкой, малыми архитектурными формами, озеленением и гостевыми парковками.

На первых этажах расположатся нежилые помещения, предназначенные для магазинов и объектов бытового обслуживания.

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Мострансавто рассказало пассажирам, как перевозить домашних животных
Мострансавто рассказало, как перевозить домашних животных в автобусах компании
25 марта 2025, 11:32

Фото: istockphoto / Chalabala

Мострансавто и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминают пассажирам о правилах перевозки домашних животных в автобусах компании. Соблюдение этих правил важно для обеспечения комфорта и безопасности всех пассажиров.
Бесплатный проезд на руках или в качестве ручной клади разрешён для собак карликовых пород. Кроме того, право на бесплатный проезд имеют собаки-поводыри. Однако животное должно быть в наморднике, на поводке и с опознавательным знаком.

Остальные животные и птицы должны перевозиться в клетках, сумках или контейнерах, суммарные размеры которых не превышают 120 см в длину, ширину и высоту. Собак средних и крупных размеров нужно перевозить в наморднике и на коротком поводке.

Провоз животного оплачивается отдельно по тарифу ручной клади. В городском сообщении стоимость составляет 59 рублей, в пригородном — зависит от расстояния: до 25 км — 59 рублей, от 25 до 50 км — 118 рублей, свыше 50 км — 177 рублей.

Пассажир полностью отвечает за безопасность и поведение своего питомца во время поездки. Важно, чтобы животное не создавало неудобств другим пассажирам и не загрязняло салон автобуса.

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Начался прием заявок на соискание Премии Русского географического общества
25 марта 2025, 11:19

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Стартовал прием заявок на соискание Премии Русского географического общества. Награда присуждается за выдающиеся достижения в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и культурного наследия России, а также за поддержку популяризаторов науки и образования, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Жюри оценит проекты по изучению, восстановлению и сохранению окружающей среды и биологического разнообразия, а также рационального использования природных ресурсов. Мы приглашаем к участию всех, кому дорога подмосковная природа, кто хочет внести реальный вклад в ее сбережение и оздоровление», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По информации оргкомитета, подать заявку на соискание Премии могут физические лица и организации из любых стран мира, если их проекты связаны с Россией. Заявочный и технический этапы отбора пройдут до 14 мая, после чего экспертная комиссия займётся оценкой заявок. Жюри определит победителей с 4 июля по 4 августа, а церемония награждения победителей запланирована на октябрь.

Подробности можно найти по ссылке.

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