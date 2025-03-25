В Подмосковье начали устройство искусственных неровностей на дорогах

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье продолжается обустройство искусственных неровностей на региональных дорогах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В частности, новые неровности появились в деревне Верхнее Шахлово городского округа Серпухов. В Талдомском округе они обустроены в деревнях Береговское, Дубровки и Иванцево, на улице 8 Марта в поселке Северный, а также на проезде Ленстроя и улице Октябрьской в Талдоме, вблизи парка «Победа».«Преимущественно они обустраиваются у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим у образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В Минтрансе напомнили, что в 2024 году на региональных дорогах было установлено более 150 подобных объектов для повышения безопасности движения.
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