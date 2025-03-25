В Подмосковье подали свыше 2 тыс. онлайн-заявок на охотничий билет

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С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 2 тысяч заявлений на получение охотничьего билета через портал госуслуг Московской области, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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