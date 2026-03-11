В Московской области с начала года профосмотры прошли более 260 тысяч детей

11 марта 2026, 18:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 260 тысяч подмосковных детей прошли бесплатные профилактические осмотры с начала текущего года. Это на 31 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Проверки здоровья проводятся как в поликлиниках, так и в школах и детсадах — туда выезжают специальные медицинские бригады.





«Профосмотры позволяют определить группу здоровья, а также своевременно выявить патологии и болезни. Если при осмотре в детсаду или школе возникает подозрение на заболевание, ребёнка направляют в поликлинику на углублённую диагностику», — рассказал зампред областного правительства — глава минздрава региона Максим Забелин.