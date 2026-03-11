В Московской области с начала года профосмотры прошли более 260 тысяч детей
Свыше 260 тысяч подмосковных детей прошли бесплатные профилактические осмотры с начала текущего года. Это на 31 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Проверки здоровья проводятся как в поликлиниках, так и в школах и детсадах — туда выезжают специальные медицинские бригады.
«Профосмотры позволяют определить группу здоровья, а также своевременно выявить патологии и болезни. Если при осмотре в детсаду или школе возникает подозрение на заболевание, ребёнка направляют в поликлинику на углублённую диагностику», — рассказал зампред областного правительства — глава минздрава региона Максим Забелин.Результаты профосмотра придут в личный кабинет родителя на областном портале госуслуг в течение 45 дней.