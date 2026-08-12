В Московской области с начала года собрали свыше 915 000 тонн тепличных овощей

12 августа 2026, 18:58

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье с начала года вырастили более 91 500 тонн овощей закрытого грунта. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Основу структуры производства составляют огурцы и томаты. С начала года их собрали 60 000 тонн и 29 500 тонн соответственно. Также в регионе выращивают зеленные культуры, объём производства которых составил 1500 тонн.

«Свежие овощи круглый год – результат работы современных тепличных комплексов Подмосковья. Региональные предприятия внедряют современные технологии, повышают эффективность тепличных комплексов. Это позволяет обеспечивать жителей области свежими овощами собственного производства и укреплять продовольственную безопасность региона», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.