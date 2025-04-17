В Московской области с начала года удалили более 7 тыс. незаконных граффити

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Подмосковные коммунальные службы с начала года ликвидировали 7 323 граффити, созданных уличными художниками без разрешения органов местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там напомнили, что такие изображения считаются несанкционированными.
Жителям Подмосковья напомнили, что за незаконное размещение граффити предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей.
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«Подобное творчество на фасадах многоквартирных домов, заборах или детских игровых площадках ухудшает внешний вид городских пространств, который контролируется со стороны министерства, в том числе камерами «Безопасный регион». Самое большое количество незаконных граффити устранено в Балашихе (675), Подольске (630) и Мытищах (611)», – отметили в ведомстве.В министерстве пояснили, что специалисты удаляют вандальные изображения, закрашивая их подходящими красками или применяя специальные моющие составы.
Жителям Подмосковья напомнили, что за незаконное размещение граффити предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей.
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Лора Луганская