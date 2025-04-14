Во дворах Подмосковья с начала апреля устранили около 200 снежных подтоплений

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Около 200 подтоплений, вызванных таянием снега, устранили во дворах Московской области с начала апреля, сообщает пресс-служба регионального министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Коммунальные службы Подмосковья активно работают над устранением подтоплений из-за активного таяния снега. Всего с начала месяца в подмосковных дворах было ликвидировано 176 подтоплений», — говорится в сообщении.Для ликвидации подтоплений коммунальщики Московской области используют специальную технику — илососы. Эти машины позволяют оперативно выкачивать большое количество воды. Кроме того, особое внимание уделяется прочистке ливневых канализаций и водостоков от листвы, грязи и веток. Это позволяет предотвратить подтопления в будущем.
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