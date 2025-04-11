В Московской области с начала года запустили 18 современных рентген-аппаратов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В отделении Электростальской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Таким образом, с начала года в Подмосковье запустили 18 единиц такой техники, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Продолжаем оснащать наши медицинские организации современным цифровым оборудованием. Так, в отделении общей врачебной практики Электростальской больницы заработал новый рентген аппарат. На его закупку было направлено более 22 млн рублей. Всего с начала года в больницах Подмосковья запущено в эксплуатацию 18 рентген-аппаратов на 505 млн рублей», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в ведомстве, оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
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