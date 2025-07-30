В Подмосковье обустроили уже 440 «народных троп» из 500 запланированных
Благоустройство пешеходных коммуникаций по подмосковной программе «Пешком» выполнено уже на 79%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Всего в этом году в регионе обустроят свыше 500 «народных троп». Это на 60 маршрутов больше, чем в 2024-м. Сейчас обустроено уже 440.
«Главная задача программы – повысить комфорт для пешеходов. Адресный перечень составляется с учётом пожелания жителей. Приоритет отдают пешеходным локациям, наиболее популярным у граждан», – отметили в Минчистоты.Как ранее отмечал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, программа пользуется спросом у жителей всех округов региона. С каждым годом количество поступающих заявок увеличивается.
Полный перечень адресов «народных троп», которые обустраивают в этом году, можно найти по ссылке.
Подать заявку в администрацию своего округа для создания благоустроенной пешеходной тропинки может каждый житель Подмосковья.