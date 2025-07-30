В Подмосковье обустроили уже 440 «народных троп» из 500 запланированных

30 июля 2025, 18:44

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Благоустройство пешеходных коммуникаций по подмосковной программе «Пешком» выполнено уже на 79%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





Всего в этом году в регионе обустроят свыше 500 «народных троп». Это на 60 маршрутов больше, чем в 2024-м. Сейчас обустроено уже 440.

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«Главная задача программы – повысить комфорт для пешеходов. Адресный перечень составляется с учётом пожелания жителей. Приоритет отдают пешеходным локациям, наиболее популярным у граждан», – отметили в Минчистоты.