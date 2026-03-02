В Московской области собирают первый в России водородный поезд

02 марта 2026, 10:44

оригинал Фото: Демиховский машиностроительный завод

На Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуеве собирают первый в России железнодорожный состав с энергетической установкой на водородных топливных элементах. Работы проводят в кооперации с Тверским вагоностроительным заводом, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Принцип действия энергетической установки основан на том, что в ходе реакции водорода с кислородом вырабатывается электричество для питания тяговых двигателей и собственных нужд поезда. Побочным продуктом становится вода.

«Новый поезд рассчитан на движение по неэлектрифицированным участкам железной дороги. Он не производит вредных выбросов. Водородный поезд не имеет аналогов на железнодорожной сети с колеёй шириной 1520 миллиметров», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.