В Московской области состоялся праздничный дайджест мероприятий в честь Дня работника ЖКХ

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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В рамках празднования Дня работника ЖКХ в муниципалитетах региона, помимо торжественного награждения сотрудников, прошли различные мероприятия: тематические мастер-классы, обучающие семинары, форумы, выставки, парады специализированной техники, ярмарки профессий и встречи со студентами ВУЗов, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Число случаев незаконного сброса отходов в Подмосковье снизилось в четыре раза
Дайана Хусинова