Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Молодёжь Раменского отметила воссоединение Крыма с Россией в городском парке

Молодёжь Раменского отметила воссоединение Крыма с Россией в городском парке

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Раменский молодёжный центр провёл в городском парке митинг в честь исторической даты – 11-летия воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.
«После митинга студенты Раменского колледжа организовали бодрую зарядку. Участники отправились на спортивную пробежку вокруг Борисоглебского озера, где каждый смог насладиться чистым воздухом и зарядиться энергией. В завершении мероприятия собравшиеся угостились горячим чаем и обменялись впечатлениями в тёплой, дружеской атмосфере», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Как отметили в администрации, проведение подобных активных мероприятий помогает сплотить жителей округа и формирует у людей активную гражданскую позицию.

Читайте также:

Специалисты по аутизму соберутся на конференцию «ЛюдиКакЛюди» в Раменском

Глава Раменского округа проверил готовность техники к пожароопасному периоду

Родители Раменского проверили свои силы в ЕГЭ по математике
#раменский городской округ
#митинг
#крым
#праздник
#молодёжь
#парк
#подмосковье
#московская область
Для бизнеса в подмосковных индустриальных парках доступно более 2,5 тыс. га земли
19 марта 2025, 17:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Инвесторам в подмосковных индустриальных парках доступно более 2,5 тыс. га земли. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Для реализации инвестиционных проектов в промышленности и не только в индустриальных парках Московской области бизнесу доступно 2527 га. Это территории либо с уже готовой инфраструктурой, либо площадки, где она будет создана. Там можно построить предприятия любого масштаба», – пояснила Зиновьева.
Всего в области работают 72 индустриальных парка, 27 – на этапе создания.
«Крупные рынки сбыта продукции – рядом, работают актуальные программы господдержки. Сопровождение в реализации обеспечивает инвестиционный блок подмосковного правительства», – добавила зампред.
По данным подмосковного Мининвеста, площадь действующих и создаваемых индустриальных парков региона уже приблизилась к отметке в 7 тыс. га.

Читайте также:

Воробьёв объявил о старте строительства третьей очереди индустриального парка «Есипово»

В Электростали откроют импортозамещающее производство одежды

Отгрузка пластмассовых и резиновых изделий в Подмосковье за год выросла на 13%
#подмосковные стройки
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#бизнес
#земля
#индустриальный парк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Электростали благоустроят сквер «Защитникам неба» с памятником «Зенитка»
19 марта 2025, 17:06

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Электростали в этом году планируют обновить сквер «Защитникам неба» площадью 1,4 га. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Сквер посвящён бойцам 347-го артиллерийско-зенитного полка, защищавшим небо над округом во время Великой Отечественной войны. В нём установлен знаменитый памятник «Зенитка».
«Мы постоянно благоустраиваем места памяти Великой Отечественной войны. Ежегодно устанавливаем стелы трудовой и воинской доблести, приводим в порядок мемориальные комплексы. В этом году пройдёт благоустройство стел и нескольких значимых территорий, в том числе сквера «Защитникам неба» в Электростали», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Работы будут включать создание новых пешеходных и велодорожек, устройство зон отдыха, установку скамеек и урн, улучшение навигации и освещения. Территорию озеленят, а для повышения безопасности установят видеонаблюдение.

Благоустройство пройдёт по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сквер расположен недалеко от входа в парк «Авангард», благоустроенный в 2023 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Парки в лесу».

Читайте также:

В Подмосковье стартовал набор волонтёров для голосования по благоустройству

В Подмосковье начали подготовку парков к летнему сезону

Подмосковье поучаствует в международной конференции по созданию городской среды
#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
#благоустройство
#скверы
#великая отечественная война
#электросталь
#подмосковье
#московская область
#нацпроекты
#андрей воробьёв
#губернатор
#губернаторская программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв объявил о старте строительства третьей очереди индустриального парка «Есипово»
Стартует строительство третьей очереди индустриального парка «Есипово»
19 марта 2025, 16:57

Фото: https://t.me/vorobiev_live

В Солнечногорске начинается строительство третьей очереди государственного индустриального парка «Есипово». Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«До конца года планируем провести все необходимые инженерные коммуникации, построить дороги и транспортные развязки. Особое внимание уделим благоустройству. Объём инвестиций в новый проект составит 1,4 млрд рублей. После запуска третьей очереди в «Есипово» появится более 2,5 тыс. рабочих мест. Площадь парка увеличится на 31 га», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
По словам Воробьёва, первые две очереди индустриального парка уже заполнены, поэтому необходимо расширение. Он добавил, что уже есть потенциальные резиденты, готовые освоить более трети новой территории.

Читайте также:

В индустриальном парке «Есипово» стартует строительство третьей очереди

В Электростали откроют импортозамещающее производство одежды

Отгрузка пластмассовых и резиновых изделий в Подмосковье за год выросла на 13%
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#инвестиции
#мининвест мо
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#строительство
#индустриальный парк
#есипово
#солнечногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Подольском снесли бесхозное недостроенное здание
19 марта 2025, 16:33

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В селе Сынково городского округа Подольск выявили и демонтировали заброшенный объект незавершённого строительства. Он располагался вблизи улицы Военной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Двухэтажное недостроенное здание площадью 2,5 тыс. кв. м. находилось в черте жилой застройки. Полуразрушенное строение было заброшено. Граждан обращались в администрацию с просьбами снести аварийную постройку и привести в надлежащее состояние прилегающую территорию. Власти муниципалитета разыскали правообладателя объекта, но собственника установить не удалось», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В результате, по его словам, строение признали бесхозным и подлежащим сносу. Демонтаж выполнили в марте. Сейчас территория свободна от объекта и строительного мусора

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

По данным Мособлархитектуры, на территории городского округа Подольск выявили 343 объекта незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 248, то есть 72% от общего количества.

Ведомство вместе с профильными органами местного самоуправления продолжает выявлять и устранять недострои, самовольно возведённые и аварийные здания.

Читайте также:

В Можайском округе снесли заброшенный жилой дом

В Коломне начался снос заброшенной недостроенной многоэтажки

В Малых Вязёмах снесли заброшенное кафе-самострой
#владислав гордиенко
#мособлархитектура
#снос
#самострой
#недострой
#здание
#подольск
#дом
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные конькобежцы выиграли четыре медали Кубка Союзного государства
19 марта 2025, 15:57

Фото: пресс-служба Союза конькобежцев России

Сборная Подмосковья завоевали четыре медали на Кубке Союзного государства по конькобежному спорту – золотую, две серебряные и бронзовую. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Обладательницей почётного трофея на дистанции 1500 м стала Елена Еранина. В забеге на 500 м второе место заняла Ирина Кузнецова. Кроме того, она финишировала второй в старте на 100 м. На мужской стометровке третье место занял Михаил Казелин», – отметили в ведомстве.
В рамках Кубка Союзного государства состоялось гала-шоу «Кристалл», где подмосковные конькобежцы выступили в соревнованиях по шорт-треку и конькобежному спорту. В гонке на выбывание у женщин лучший результат показала Анастасия Семёнова, у мужчин – Даниил Чмутов. А Александр Шульгинов взял бронзу в старте на 500 м в шорт-треке. Кроме того, он выиграл золото в смешанной эстафете на 2000 м в составе команды «Изумруд».

Кубок Союзного государства по конькобежному спорту проходил в Москве. В турнире участвовали спортсмены из России и Белоруссии. Также в рамках соревнований проходили показательные звёздные забеги.

Читайте также:

Сборная Подмосковья выиграла Всероссийский турнир по боксу на призы Агеева

Клуб «Заречье-Одинцово» впервые за 10 лет вышел в полуфинал чемпионата России

Подмосковный атлет Гнездилов взял золото международного паралимпийского Гран-при
#спорт
#минспорт мо
#конькобежный спорт
#соревнования
#подмосковье
#московская область
#награды
#медали
#турнир
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате