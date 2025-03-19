Молодёжь Раменского отметила воссоединение Крыма с Россией в городском парке

Фото: пресс-служба Раменского м. о.
Раменский молодёжный центр провёл в городском парке митинг в честь исторической даты – 11-летия воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.
«После митинга студенты Раменского колледжа организовали бодрую зарядку. Участники отправились на спортивную пробежку вокруг Борисоглебского озера, где каждый смог насладиться чистым воздухом и зарядиться энергией. В завершении мероприятия собравшиеся угостились горячим чаем и обменялись впечатлениями в тёплой, дружеской атмосфере», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба Раменского м. о.
Как отметили в администрации, проведение подобных активных мероприятий помогает сплотить жителей округа и формирует у людей активную гражданскую позицию.
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Лора Луганская