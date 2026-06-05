В Московской области совершили более 200 миллионов поездок по карте «Тройка»

05 июня 2026, 20:43

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

С момента запуска транспортной карты «Тройка» в Подмосковье пассажиры совершили по ней в регионе более 200 млн поездок. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.





С начала текущего года картой оплатили 25,7 млн поездок, а ежедневно ею пользуются около 178 000 раз.



Первые поездки по «Тройке» в Московской области стали возможны в феврале 2021 года. К весне 2022-го карту уже принимали на всём областном транспорте. За пять лет она вошла в число самых востребованных способов оплаты в регионе.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся с другими городами столичными транспортными решениями. Запуск карты «Тройка» в Московской области позволил сделать оплату проезда для пассажиров региона комфортнее и проще», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня «Тройка» – не только удобный инструмент для оплаты проезда в автобусах Подмосковья. Она ещё и позволяет жителям экономить на поездках благодаря программе лояльности. С момента запуска карты для оплаты проезда на областных маршрутах пассажиры сэкономили более 627 миллионов рублей. В этом году сумма экономии – 53 миллиона», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.