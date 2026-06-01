На МЖД провели Единый день профилактики детского травматизма
1 июня, в Международный день защиты детей и в день начала летних каникул, на МЖД прошла акция по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на Московскую железную дорогу.
Железнодорожники провели мероприятие вместе с транспортной полицией, местными властями, волонтёрами и общественными организациями.
«Во время акции детям и их родителям рассказали о главных правилах поведения на железнодорожном транспорте. В тематических зонах устроили викторины, за активное участие в которых ребята получили призы», – рассказали в МТДИ.Центральной площадкой акции в Московской области стала станция Софрино Ярославского направления. Мероприятия состоялись также на вокзалах Москвы, Брянска, Тулы, Курска, Понырей, Мценска, Орла, Смоленска, Обнинска и других городов.
На других станциях МЖД железнодорожники и волонтёры раздавали памятки по безопасности.