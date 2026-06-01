На МЖД провели Единый день профилактики детского травматизма

01 июня 2026, 19:07

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

1 июня, в Международный день защиты детей и в день начала летних каникул, на МЖД прошла акция по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на Московскую железную дорогу.





Железнодорожники провели мероприятие вместе с транспортной полицией, местными властями, волонтёрами и общественными организациями.

«Во время акции детям и их родителям рассказали о главных правилах поведения на железнодорожном транспорте. В тематических зонах устроили викторины, за активное участие в которых ребята получили призы», – рассказали в МТДИ.