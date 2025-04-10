В Московской области стало рождаться больше мальчиков, чем девочек

Фото: Министерство социального развития Московской области
В Московской области фиксируется демографическая тенденция — число новорождённых мальчиков превышает количество девочек, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Рождение ребенка — это всегда радостный момент. В нашем регионе в этом году на свет появились свыше 16 тысяч детей, из них мальчиков оказалось почти на 10% больше, чем девочек. Напомню, что зарегистрировать малыша в Подмосковье можно сразу в роддоме или перинатальном центре, а также оформить выплату при рождении», — сообщила Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
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Дайана Хусинова