В Московской области стало рождаться больше мальчиков, чем девочек

Капитальный ремонт больницы планируется провести в городе Озёры округа Коломна, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.