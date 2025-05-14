В Московской области подготовили программу к акции «Ночь музеев»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Государственные музеи Подмосковья по традиции присоединились к акции «Ночь музеев» и подготовили для посетителей разнообразную программу. О ней рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Всероссийская акция пройдёт 17 мая. В этот день музеи работают в вечернее, а иногда и в ночное время. Некоторые мероприятия проводятся бесплатно.
В Серпуховском историко-художественно музее пройдёт экскурсия в комплексе на Сенной (бывшем Музее печати). Состоятся лекция историка мировой анимации Винни Лужина, презентация книг, экскурсии по временным постоянным экспозициям, специальная детская экскурсия, мастер-класс. Зрители увидят и военную реконструкцию. Кульминацией станет иммерсивная программа «Ночной экспресс. Аван-Гард».
Музей-заповедник А.С. Пушкина устроит обзорные экскурсии по усадьбе Вязёмы и залам дворца, концерты, представит литературную программу «Неспешные чтения: лирика А.С. Пушкина» и театральную постановку «В гостях у Пиковой дамы». Всё это дополнит экскурсия по залам дворца.
Музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока приглашает на прогулки по усадьбе Шахматово, на квест и выступление вокалистов. В усадьбе Боблово пройдут рассказ-лекция о Менделееве, мастер-класс по росписи деревянной игрушки.
В Звенигородском музее-заповеднике подготовили мастер-класс, концерт, экскурсию по выставке «ТОП 100+5» и по фондам музея-заповедника. С 16 до 18 часов можно будет бесплатно побывать на выставке «Звенигород. От земли до неба», арт-медитацию по выставке «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» и лекцию «Царёва свадьба на Руси»
В «Новом Иерусалиме» с 18 до 22 часов гостям бесплатно предложат посетить разделы постоянной экспозиции и временные выставки, а с 18 до 20 — Детский центр «Экспонариум». Дополнительно можно приобрести билеты на экскурсии, лекцию о карете патриарха Никона и концерт.
Музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» пригласит в новое экспозиционное пространство «Рисунки Чехова», на мастер-класс по рисованию, музыкальную программу, концерт фортепианной музыки и инсценировки по произведениям Чехова от Мелиховского театра.
Музей-заповедник Петра Чайковского в Клину покажет спектакль Московского губернского театра «Семейная картина» по пьесе Александра Островского. Больше информации о предстоящих мероприятиях можно найти на сайтах и в соцсетях музеев.
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В Серпуховском историко-художественно музее пройдёт экскурсия в комплексе на Сенной (бывшем Музее печати). Состоятся лекция историка мировой анимации Винни Лужина, презентация книг, экскурсии по временным постоянным экспозициям, специальная детская экскурсия, мастер-класс. Зрители увидят и военную реконструкцию. Кульминацией станет иммерсивная программа «Ночной экспресс. Аван-Гард».
Музей-заповедник А.С. Пушкина устроит обзорные экскурсии по усадьбе Вязёмы и залам дворца, концерты, представит литературную программу «Неспешные чтения: лирика А.С. Пушкина» и театральную постановку «В гостях у Пиковой дамы». Всё это дополнит экскурсия по залам дворца.
Музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока приглашает на прогулки по усадьбе Шахматово, на квест и выступление вокалистов. В усадьбе Боблово пройдут рассказ-лекция о Менделееве, мастер-класс по росписи деревянной игрушки.
В Звенигородском музее-заповеднике подготовили мастер-класс, концерт, экскурсию по выставке «ТОП 100+5» и по фондам музея-заповедника. С 16 до 18 часов можно будет бесплатно побывать на выставке «Звенигород. От земли до неба», арт-медитацию по выставке «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» и лекцию «Царёва свадьба на Руси»
В «Новом Иерусалиме» с 18 до 22 часов гостям бесплатно предложат посетить разделы постоянной экспозиции и временные выставки, а с 18 до 20 — Детский центр «Экспонариум». Дополнительно можно приобрести билеты на экскурсии, лекцию о карете патриарха Никона и концерт.
Музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» пригласит в новое экспозиционное пространство «Рисунки Чехова», на мастер-класс по рисованию, музыкальную программу, концерт фортепианной музыки и инсценировки по произведениям Чехова от Мелиховского театра.
Музей-заповедник Петра Чайковского в Клину покажет спектакль Московского губернского театра «Семейная картина» по пьесе Александра Островского. Больше информации о предстоящих мероприятиях можно найти на сайтах и в соцсетях музеев.
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Лора Луганская