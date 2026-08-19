В Московской области стартовал проект «Киберурок»
В Подмосковье дали старт проекту по изучению цифровой грамотности «Киберурок». Открытие прошло на базе СберУниверситета, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Участниками церемонии открытия стали более 200 человек – руководители школ, педагоги, эксперты по образованию.
«Один из ключевых вызовов современности – безопасность детей, когда они находятся в Сети. С 1 сентября в Московской области стартует пилотный проект «Киберурок». Основная цель в том, чтобы научить ребят быть грамотными пользователями цифровой среды. Сейчас практически все сферы жизни связаны с цифровым полем, и если грамотно использовать «цифру», она будет приносить хорошие результаты», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Директоров школ разделили на 15 рабочих групп по пяти тематическим трекам для выработки решений по интеграции курса в школьную программу. Также прошла панельная дискуссия о вызовах современной цифровой социализации.
«Я как лидер мнений транслирую коллегам: каждый раз, когда мы выходим в интернет, мы несём ответственность. Ты являешься примером для детей и взрослых. Это огромный инструмент, им надо правильно пользоваться. Направлять влияние стоит на молодёжь, но не заставлять, а быть друзьями», – поделился телеведущий, актёр, блогер, спортсмен, общественно-политический деятель и амбассадор проекта «Киберурок» Александр Зарубин (Саша Стоун).
С сентября курс «Киберурок» в пилотном формате охватит более 55 000 учеников 215 школ с 1 по 11 классы. На занятия будет выделен час в неделю. В начальной школе акцент сделают на правилах поведения в сети, личные данные. У старших классов в программе – проверка достоверности фактов, применение искусственного интеллекта для учёбы, правовые аспекты использования интернета.
Обучение педагогов, которые будут вести «Киберуроки», началось в мае. Его прошли 450 человек.
К разработке и оценке программы привлекали экспертов из передовых университетов, IT-специалистов, педагоги, команду Сбера и рабочую группу Минпросвещения России.