В оздоровительных лагерях Подмосковья летом отдохнут около полумиллиона детей
В Московской области начали готовится к старту детской летней оздоровительной кампании. В этом году в лагерях региона смогут отдохнуть около 500 000 детей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Принять детей в возрасте от семи до 15 лет смогут более тысячи площадок от пришкольных лагерей до современных загородных комплексов. Отдельное внимание уделят детям участников спецоперации. В этом сезоне, помимо флагманского оздоровительного комплекса «Литвиново», ребят примут ещё два центра.
«Подмосковные лагеря уже начали подготовку к летнему сезону. В этом году отдохнуть в них смогут около 500 000 детей со всего региона. Мы стараемся делать так, чтобы каждый ребёнок провел время интересно и с пользой - организуем спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии и турпоходы. Для ребят будут работать не только традиционные оздоровительные лагеря, но и палаточные кемпинги, площадки на базе школ», – пояснил губернатор.Всего в предстоящем сезоне будут работать 125 загородных мест отдыха и свыше 900 пришкольных лагерей. Для любителей туризма развернут палаточные городки, где ребята научатся разводить костры, ориентироваться на местности, прокладывать маршруты. На базе школ и домов культуры организуют дневные смены с развивающими программами, мастер-классами и спортивными активностями. Это идеальный вариант для родителей: утром они смогут отводить ребёнка, а после работы забирать. Лагеря труда и отдыха предложат подросткам совместить полезную деятельность с увлекательными экскурсиями и спортивными мероприятиями.
Продолжительность каждой смены в большинстве подмосковных лагерей — от 14 до 21 дня. Для ребят организовано пятиразовое питание.
Помимо Подмосковья, дети из семей с низкими доходами могут отдохнуть на Чёрном море в лагерях Краснодарского края и других регионов. В этом году такая возможность будет у 3000 ребят.
Бесплатные путёвки в оздоровительные учреждения предоставляют детям участников СВО, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, оставшимся без попечения родителей и сиротам.
Подать заявление на получение бесплатной путёвки или на оформление компенсации можно на региональном портале госуслуг. Список всех лагерей и подробная информация о летнем отдыхе доступны на портале.