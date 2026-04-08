В оздоровительных лагерях Подмосковья летом отдохнут около полумиллиона детей

08 апреля 2026, 17:41

В Московской области начали готовится к старту детской летней оздоровительной кампании. В этом году в лагерях региона смогут отдохнуть около 500 000 детей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.





Принять детей в возрасте от семи до 15 лет смогут более тысячи площадок от пришкольных лагерей до современных загородных комплексов. Отдельное внимание уделят детям участников спецоперации. В этом сезоне, помимо флагманского оздоровительного комплекса «Литвиново», ребят примут ещё два центра.

«Подмосковные лагеря уже начали подготовку к летнему сезону. В этом году отдохнуть в них смогут около 500 000 детей со всего региона. Мы стараемся делать так, чтобы каждый ребёнок провел время интересно и с пользой - организуем спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии и турпоходы. Для ребят будут работать не только традиционные оздоровительные лагеря, но и палаточные кемпинги, площадки на базе школ», – пояснил губернатор.