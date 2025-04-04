В Московской области стартовала федеральная противопожарная кампания

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В России запустили информационную противопожарную кампанию «Останови огонь!», которая продлится до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
В рамках кампании будут проводить мероприятия по профилактике нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях, недопущение выжиганий сухой растительности, сохранение лесов.
В рамках кампании проходят открытые уроки в образовательных учреждениях, конкурсы, флешмобы и другие тематические мероприятия. Они направлены на формирование ответственного отношения к природе.
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«Московская область – регион с высокой антропогенной нагрузкой, и проблема лесных пожаров – одна из актуальных для региона. В этом году с начала пожароопасного сезона в лесах уже ликвидировали 12 пожаров. Надо быть готовыми противостоять огненной стихии в каждом лесном массиве каждого городского или муниципального округа», – сказал председатель Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.Как отметили в ведомстве, минимизировать число природных пожаров позволит соблюдение простейших правил. Одна из целей кампании – привлечь особое внимание тех, кто может стать потенциальной причиной их возникновения. Это лесопользователи, охотники, рыбаки, туристы и отдыхающие в лесах люди, работники сельского хозяйства на территориях, прилегающих к лесам.
В рамках кампании проходят открытые уроки в образовательных учреждениях, конкурсы, флешмобы и другие тематические мероприятия. Они направлены на формирование ответственного отношения к природе.
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Лора Луганская