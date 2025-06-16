В Подмосковье ввели онлайн-заявки на стипендию для детей с ОВЗ
Подать заявку на назначение именной стипендии губернатора Московской области ребёнку с ограниченными возможностями здоровья теперь можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
«Такую стипендию в Подмосковье получают более 300 детей. Мы стремимся создать максимально доступные условия для оформления заявлений. Теперь родители или законные представители получили возможность подать заявление в удобное время в онлайн-формате», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.К онлайн-заявлению необходимо прикрепить сканы документов, удостоверяющих личность заявителя и подтверждающих его полномочия, а также свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, справку по медико-социальной экспертизе (МСЭ), заключение психолого-медико-педагогической комиссии и документы по успеваемости ребёнка и его достижениях за учебный год.
Стипендиаты будут определены до 30 августа по итогам заседания Совета по присуждению именной стипендии. Выплаты намечены на ноябрь-декабрь текущего года.