В Подмосковье ввели онлайн-заявки на стипендию для детей с ОВЗ

16 июня 2025, 14:00

оригинал Фото: istockphoto.com/Nadzeya Haroshka

Подать заявку на назначение именной стипендии губернатора Московской области ребёнку с ограниченными возможностями здоровья теперь можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.







«Такую стипендию в Подмосковье получают более 300 детей. Мы стремимся создать максимально доступные условия для оформления заявлений. Теперь родители или законные представители получили возможность подать заявление в удобное время в онлайн-формате», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.