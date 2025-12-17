В Московской области стартует проект для юных хоккеистов «Красная Машина Двор»
В Подмосковье стартует проект «Красная Машина Двор», реализуемый при поддержке губернатора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Дети от пяти до 14 лет выйдут на лёд, чтобы почувствовать себя хоккеистами. Их научат кататься, владеть шайбой и играть в команде.
«Этой зимой парки Подмосковья снова станут хоккейными. Стартует серия учебно-тренировочных занятий по хоккею, где история дворового льда встретится с современным подходом к обучению. Под руководством тренеров системы Федерации хоккея России и школы «Красная Машина Юниор» катки наполнятся движением, игрой и настоящей хоккейной атмосферой», – отметили в министерстве.Там добавили, что проект создаёт живую и открытую среду, в которой хоккей остаётся доступной, честной и объединяющей игрой – теперь в новом формате и для нового поколения.