В Московской области стартует проект для юных хоккеистов «Красная Машина Двор»

17 декабря 2025, 18:05

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье стартует проект «Красная Машина Двор», реализуемый при поддержке губернатора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.







Дети от пяти до 14 лет выйдут на лёд, чтобы почувствовать себя хоккеистами. Их научат кататься, владеть шайбой и играть в команде.

«Этой зимой парки Подмосковья снова станут хоккейными. Стартует серия учебно-тренировочных занятий по хоккею, где история дворового льда встретится с современным подходом к обучению. Под руководством тренеров системы Федерации хоккея России и школы «Красная Машина Юниор» катки наполнятся движением, игрой и настоящей хоккейной атмосферой», – отметили в министерстве.