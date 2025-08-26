В Московской области стартует региональный чемпионат по гольфу
Турнир Лига Ставок — Чемпионат Московской области по гольфу 2025 будет проходить с 26 по 29 августа на поле Agalarov Golf & Country Club в деревне Захарово муниципального округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.
На участие в чемпионате заявлены сильнейшие российские гольфисты — действующие чемпионы и восходящие звёзды спорта. Особенностью соревнований станет VTB PRO-AM 2025.
«Формат Pro Am объединяет профессионалов и любителей, создавая атмосферу соревновательного драйва, спортивного духа и дружеского общения. Этот формат популярен во всём мире», — говорится в сообщении.VTB PRO-AM 2025 организует ВТБ Private Banking совместно с Федерацией гольфа Московской области. Этот турнир состоится в рамках чемпионата 27 августа, его победители получат дипломы с алмазной инкрустацией.