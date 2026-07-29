В Московской области стартует второй фестиваль «Маги в парках»
В предстоящие выходные, 1 и 2 августа, в Подмосковье начнутся отборочные этапы Второго фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
На месяц парки региона станут площадками, где лучшие иллюзионисты со всей России будут демонстрировать зрителям своё мастерство и бороться за выход в финал.
«В этом году номера представят как начинающие, так и профессиональные иллюзионисты. Они выступят в пяти конкурсных номинациях. Новшество сезона – номинация «Семейная магия». Подготовить яркие выступления её участникам помогут братья Сафроновы. Помимо конкурсной программы гостей ждут эффектные трюки в исполнении самих братьев», – рассказали в министерстве.Первые конкурсные показы пройдут 1 августа в парке «Ёлочки» городского округа Домодедово и 2 августа – в зоне отдыха «Южное озеро» в Черноголовке. Представления начнутся в 19 часов, вход на все мероприятия будет свободным.
Информация о том, где и когда состоятся следующие отборочные туры, доступна по ссылке.
Лучшие участники встретятся на масштабном гала-концерте 12 сентября в парке Мира в Коломне. Там они поборются за победу и возможность выступить вместе с братьями Сафроновыми.