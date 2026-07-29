В Московской области стартует второй фестиваль «Маги в парках»

29 июля 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В предстоящие выходные, 1 и 2 августа, в Подмосковье начнутся отборочные этапы Второго фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





На месяц парки региона станут площадками, где лучшие иллюзионисты со всей России будут демонстрировать зрителям своё мастерство и бороться за выход в финал.

«В этом году номера представят как начинающие, так и профессиональные иллюзионисты. Они выступят в пяти конкурсных номинациях. Новшество сезона – номинация «Семейная магия». Подготовить яркие выступления её участникам помогут братья Сафроновы. Помимо конкурсной программы гостей ждут эффектные трюки в исполнении самих братьев», – рассказали в министерстве.