В Московской области теперь фиксируют использование телефона за рулём

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье комплексы фотовидеофиксации начали массово оснащать системой распознавания использования мобильных телефонов за рулём, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Такая мера направлена на повышение безопасности дорожного движения и снижение количества аварий, причиной которых становится невнимательность водителей. Мероприятия проводятся в рамках комплекса работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Собственники автомобилей, замеченные за использованием телефона во время движения, получают штраф в размере 1,5 тысячи рублей.
В Минтрансе напомнили, что ранее, три года назад, комплексы начали фиксировать ещё одно распространённое нарушение — непристёгнутые ремни безопасности. С начала 2025 года за это вынесено свыше 133 тысяч постановлений. Сейчас более 250 камер способны выявлять отсутствие ремня у водителя или пассажиров.
Всего в регионе установлено свыше 1,8 тысячи стационарных комплексов фотовидеофиксации, треть из которых оснащена функциями выявления самых распространённых и опасных нарушений. Власти намерены продолжать работу по предотвращению ДТП с тяжёлыми последствиями.
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«В комплексы фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья стали массово внедрять функцию по распознаванию использования телефонов за рулём. В настоящее время данный вид нарушения фиксируют 30 комплексов – выявлено уже 105 фактов использования мобильных устройств», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Собственники автомобилей, замеченные за использованием телефона во время движения, получают штраф в размере 1,5 тысячи рублей.
В Минтрансе напомнили, что ранее, три года назад, комплексы начали фиксировать ещё одно распространённое нарушение — непристёгнутые ремни безопасности. С начала 2025 года за это вынесено свыше 133 тысяч постановлений. Сейчас более 250 камер способны выявлять отсутствие ремня у водителя или пассажиров.
Всего в регионе установлено свыше 1,8 тысячи стационарных комплексов фотовидеофиксации, треть из которых оснащена функциями выявления самых распространённых и опасных нарушений. Власти намерены продолжать работу по предотвращению ДТП с тяжёлыми последствиями.
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Дайана Хусинова