В Московской области теперь можно получить статус семейного предприятия онлайн
На региональном портале госуслуг Подмосковья появилась новая услуга, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области. Благодаря ей представители малого и среднего бизнеса могут подать в электронном виде заявку на признание своего предприятия семейным.
Запуск этой услуги в цифровом формате – важный шаг для поддержки малого и среднего бизнеса.
«Теперь подмосковные предприниматели, которые развивают своё дело вместе с близкими, могут подать онлайн-заявку на получение статуса семейного предприятия, чтобы впоследствии быть включёнными в соответствующий реестр. В электронную форму услуги мы также внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Это поможет избежать повторной подачи заявки, если по предыдущему обращению ведомство ещё не приняло решение», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Услуга «Признание субъекта МСП семейным предприятием» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП». Воспользоваться ею могут юрлица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются бизнесом вместе с родственниками – родителями, детьми, в том числе усыновлёнными, братьями, сёстрами, внуками, бабушками и дедушками каждого из супругов.
Для получения статуса и включения в реестр семейных предприятий юридических лиц, использующих правовую форму хозяйственного товарищества, хозяйственного партнёрства или хозяйственного общества, необходимо, чтобы более 50% долей или акций принадлежали членам одной семьи, а в штате работали минимум два родственника. В случае крестьянского фермерского хозяйства для получения статуса нужно, чтобы как минимум два работника, включая главу КФХ, были членами одной семьи.
Для индивидуальных предпринимателей требуется, чтобы сам бизнесмен и хотя бы один его сотрудник работали по основному трудовому договору и состояли в родстве. При этом компания не должна иметь долгов по налоговым платежам и находиться в процессе ликвидации или банкротства.
Статус семейного предприятия будет действовать два года. Затем его можно будет подтвердить повторно.
Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, выбрать категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Результат поступит в личный кабинет на регпортале.