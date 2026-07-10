В Московской области теперь можно получить статус семейного предприятия онлайн

10 июля 2026, 22:33

оригинал Фото: Медиасток.рф

На региональном портале госуслуг Подмосковья появилась новая услуга, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области. Благодаря ей представители малого и среднего бизнеса могут подать в электронном виде заявку на признание своего предприятия семейным.





Запуск этой услуги в цифровом формате – важный шаг для поддержки малого и среднего бизнеса.

«Теперь подмосковные предприниматели, которые развивают своё дело вместе с близкими, могут подать онлайн-заявку на получение статуса семейного предприятия, чтобы впоследствии быть включёнными в соответствующий реестр. В электронную форму услуги мы также внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Это поможет избежать повторной подачи заявки, если по предыдущему обращению ведомство ещё не приняло решение», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.