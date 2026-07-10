В Подмосковье подали около тысячи онлайн-заявок в школу приёмных родителей
На региональном портале госуслуг Подмосковья с начала года подали около тысячи заявлений для зачисления на курс подготовки желающих принять на воспитание ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Взять ребёнка под опеку или на воспитание могут совершеннолетние граждане.
«К будущим опекунам предъявляют такие требования, как полная дееспособность, отсутствие судимости за тяжкие преступления, наличие подходящего жилья и стабильного дохода, достаточного для обеспечения всей семьи с учётом усыновлённого ребенка. Ещё одно обязательное условие – прохождение подготовительных курсов, на которые можно записаться онлайн», – рассказали в ведомстве.Услуга «Запись в школу приёмных родителей» доступна на портале в разделе «Семья» – «Опека и попечительство». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.
В процессе оформления заявки необходимо выбрать городской округ и школу из предложенного перечня. При отсутствии учреждений в выбранном муниципалитете заявителю предоставят полный список подготовительных школ региона.