В Подмосковье подали около тысячи онлайн-заявок в школу приёмных родителей

10 июля 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

На региональном портале госуслуг Подмосковья с начала года подали около тысячи заявлений для зачисления на курс подготовки желающих принять на воспитание ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Взять ребёнка под опеку или на воспитание могут совершеннолетние граждане.

«К будущим опекунам предъявляют такие требования, как полная дееспособность, отсутствие судимости за тяжкие преступления, наличие подходящего жилья и стабильного дохода, достаточного для обеспечения всей семьи с учётом усыновлённого ребенка. Ещё одно обязательное условие – прохождение подготовительных курсов, на которые можно записаться онлайн», – рассказали в ведомстве.