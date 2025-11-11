В Подмосковье вышла на линию новая техника для ТКО — «ЭкоЛайф» усилила автопарк

11 ноября 2025, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Подмосковная компания «ЭкоЛайф» получила новую спецтехнику для вывоза отходов. В автопарк поступили 10 мусоровозов и 3 ломовоза. Новые машины уже распределили по подразделениям компании в Рузе, Домодедове, Химках, Кашире, Истре, Сергиевом Посаде и Одинцове, рассказали в Минчистоты Московской области.





У новых ломовозов есть гидроманипуляторы с грейферными захватами. Такая техника помогает быстро загружать металлический лом, строительные отходы и крупногабаритный мусор. Кузов каждой машины рассчитан на 30 м³ и могут перевозить до двух тонн груза.





«Сегодня автопарк нашего возчика включает в себя свыше 1 000 единиц спецтехники — мусоровозы, бункеровозы, мультилифты, ломовозы и машины для мойки КП. Она полностью адаптирована к условиям региона и отвечает всем современным требованиям», — отметил и.о. министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.