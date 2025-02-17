В Московской области трудоустроились более 55 тысяч инвалидов

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Свыше 55 тысяч инвалидов, проживающих в Московской области, устроены на работу, для них предоставляются специальные квоты, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
«Все больше жителей Подмосковья с инвалидностью получают возможность реализовать свой потенциал и строить карьеру. Всего в Московской области свыше 55 тысяч инвалидов уже устроились на работу», — сказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Отмечается, что подмосковные компании активно предлагают рабочие места людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по обязательной квоте. Всего в Московской области насчитывается около 15 тысяч квотируемых рабочих мест. Сейчас из них свободно около 4 тысяч вакансий.
Читайте также:
1,4 тыс. жителей Подмосковья стали участниками проекта долговременного ухода
Льготные лекарства: какие и кому положены, как их получить в 2025 году
На закупку лекарств подмосковным льготникам выделили более 31 млрд рублей
Лев Каштанов