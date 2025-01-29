На закупку лекарств подмосковным льготникам выделили более 31 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Число жителей Подмосковья, получающих льготные лекарства, за 2024 год увеличилось на 9% и составило 700 тыс. человек. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Он напомнил, что подмосковным льготникам препараты предоставляются бесплатно.
«Только за прошлый год мы обеспечили более 9,1 млн льготных рецептов. Ежегодно финансирование закупок лекарств увеличивается. Так, в этом году на это у нас предусмотрено 31,1 млрд рублей, что на 2,5 млрд больше, чем в предыдущем» – сказал Забелин.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, чтобы получать лекарства бесплатно, нужно входить одну из категорий льготных групп населения. Льготными лекарствами обеспечиваются инвалиды, дети-инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, пациенты с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими и другими заболеваниями.
В прошлом году в Подмосковье стартовал пилотный проект по обзвону роботом Светланой пациентов, у которых заканчивается рецепт на льготные препараты. Во время такого звонка житель может сразу записаться на телемедицинскую консультацию и продлить электронный рецепт без посещения поликлиники. В этом году этот проект внедрят на всей территории региона.
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Лора Луганская