На закупку лекарств подмосковным льготникам выделили более 31 млрд рублей

В России в 2025 году начнут создавать персонализированные биомедицинские клеточные продукты (БМКП) на основе взятых у пациентов клеток. Об этом сообщили в Сеченовском университете, который и будет заниматься разработкой. На сегодняшний день, как отмечается, к применению готовы БМКП для восстановления голосовых связок и барабанных перепонок.