В Московской области упростили оформление в пользование лесного участка
Комплексную услугу по оформлению предоставления в пользование лесного участка, размещённую на подмосковном госпортале, оптимизировали. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Теперь заявителям предоставляется справочник целей использования.
«Благодаря справочнику прямо во время заполнения онлайн-формы заявления можно выбрать конкретную цель, что минимизирует ошибки и делает процесс получения услуги более понятным», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Она подчеркнула, что новый сервис поможет сократить количество отказов на 20%.
Услугу предоставляют бесплатно в срок от семи до 13 рабочих дней.