В Московской области упростили оформление в пользование лесного участка

Комплексную услугу по оформлению предоставления в пользование лесного участка, размещённую на подмосковном госпортале, оптимизировали. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.



Теперь заявителям предоставляется справочник целей использования.

«Благодаря справочнику прямо во время заполнения онлайн-формы заявления можно выбрать конкретную цель, что минимизирует ошибки и делает процесс получения услуги более понятным», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Она подчеркнула, что новый сервис поможет сократить количество отказов на 20%.

Услугу предоставляют бесплатно в срок от семи до 13 рабочих дней.
