В Московской области упростили подачу отчётов от опекунов

14 апреля 2026, 14:50

оригинал Фото: пресс-служба istockphoto.com/golubovy

Подать отчёт об имуществе опекаемых через портал госуслуг Московской области стало проще благодаря новым сервисам. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Теперь вся информация, которая есть в системе министерства социального развития региона, подгружается автоматически.





«Автозагрузка защищает от ошибок при заполнении формы. А если у человека несколько подопечных, то они отобразятся в виде списка, и достаточно будет просто выбрать, за кого подаётся отчёт. Автоматически также заполняется графа о сумме доходов подопечного», — говорится в сообщении.