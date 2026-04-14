В Московской области упростили подачу отчётов от опекунов
Подать отчёт об имуществе опекаемых через портал госуслуг Московской области стало проще благодаря новым сервисам. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Теперь вся информация, которая есть в системе министерства социального развития региона, подгружается автоматически.
«Автозагрузка защищает от ошибок при заполнении формы. А если у человека несколько подопечных, то они отобразятся в виде списка, и достаточно будет просто выбрать, за кого подаётся отчёт. Автоматически также заполняется графа о сумме доходов подопечного», — говорится в сообщении.Опекуны обязаны подавать отчёты об имуществе подопечных раз в год. Услуга размещается на областном госпортале в разделе «Семья», подразделе «Опека и попечительство».