Жители Подмосковья могут подать заявку на газовую плиту через приложение «Добродел»
В Московской области жители могут оформить замену или ремонт газового оборудования через мобильное приложение «Добродел», отметили в Мингосуправления Подмосковья.
Для подачи заявки нужно открыть приложение, выбрать раздел «Услуги» → «Все услуги» → «Жилье» → «Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ».
В форме указывают тип оборудования, номер лицевого счёта, адрес и желаемая дата работ. Ответ приходит в течение 3 рабочих дней в личный кабинет. После этого заявителю звонят для подтверждения или согласования времени визита специалиста.
«Добродел» объединяет полезную информацию и услуги для жителей Подмосковья. Приложение доступно для Android в RuStore, AppGallery и Google Play, для iOS — в App Store.
