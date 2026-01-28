В Софрино капитально отремонтируют корпус образовательного комплекса

28 января 2026, 17:52

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В поселке Софрино (ул. Полевая, 5) стартовал активный этап капитального ремонта третьего корпуса «Софринского образовательного комплекса». На объекте 1970 года постройки уже ведутся демонтажные и общестроительные работы, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Масштабная модернизация здания площадью более 4,4 тыс. кв. м проходит по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Проект включает полное обновление фасада и кровли, замену инженерных сетей, окон и дверей, а также современную внутреннюю отделку.



Помимо ремонтных работ, для учебного заведения закупят новую мебель и оборудование. Первых учеников обновленный корпус примет 1 сентября 2026 года.