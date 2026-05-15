В Подмосковье задержали 18-летнего закладчика наркотиков

15 мая 2026, 15:25

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

18-летнего приезжего из Томской области, подозреваемого незаконном обороте наркотиков, задержали полицейские в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Молодого человека заметили в посёлке Новодрожжино. При виде патрульной машины он попытался скрыться, а при проверке документов сильно нервничал. В ходе разговора он сознался, что у него при себе наркотики, и патруль вызвал оперативную группу.





«Оперативники обыскали юношу и нашли у его в кармане куртки два зип-пакета с 56 свёртками с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.