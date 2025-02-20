Воробьёв поручил главе Электростали Волковой привлекать в округ инвестиции

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил главе Электростали Инне Волковой привлекать в городской округ инвестиции. Во время рабочей встречи он отметил большой потенциал экономический развития муниципалитета.
«Большую роль в Электростали играют предприятия. Кроме того, что производства вносят свою лепту в разные социальные программы, они заботятся о работниках. Важно, что они продолжают инвестировать. Мы видим в округе большой экономический потенциал развития. Я надеюсь, вы и дальше будете оказывать максимальную поддержку предприятиям, приходу новых инвесторов», – сказал Воробьёв.Сейчас в Электростали реализуют 12 инвестиционных проектов на сумму почти 1,5 млрд рублей. Это позволит создать свыше 340 рабочих мест.
В числе крупнейших проектов – комплекс по выпуску мебели для ванных комнат ООО «Энергетик», производство форм для алюминиевых профилей компании «Масттех». А «ТК Лифт» начнёт выпуск автомобильной спецтехники.
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Лора Луганская