В Подольске снесли заброшенный магазин

20 марта 2026, 13:00

Аварийное здание магазина автотоваров снесли на улице Почтовая в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Одноэтажную постройку общей площадью около 300 квадратных метров возвели в 1974 году. Со временем она обветшала.





«Проверка показала снижение несущей способности конструкций и общее ухудшение технического состояния здания, поэтому его вывели из эксплуатации. Последнее время постройка пустовала и разрушалась», — говорится в сообщении.