В Подольске снесли заброшенный магазин
Аварийное здание магазина автотоваров снесли на улице Почтовая в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Одноэтажную постройку общей площадью около 300 квадратных метров возвели в 1974 году. Со временем она обветшала.
«Проверка показала снижение несущей способности конструкций и общее ухудшение технического состояния здания, поэтому его вывели из эксплуатации. Последнее время постройка пустовала и разрушалась», — говорится в сообщении.В этом марте здание снесли, а участок расчистили от строительных отходов. На освободившейся территории появится новый магазин товаров повседневного спроса общей площадью более 550 квадратных метров. Разрешение на строительство собственник участка уже получил.